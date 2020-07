Coronavirus : premier cas officiel en Corée du Nord, une ville confinée

Le système sanitaire en Corée du Nord est particulièrement vétuste et inadapté pour traiter une telle épidémie. Avec l'arrivée de ce potentiel premier cas, le pays a pris des mesures drastiques. Dans un premier temps, il a décrété une "mise sous stricte quarantaine" pour la personne concernée et toutes celles "entrées en contact avec elle". Une "enquête approfondie" à leur égard a aussi été ouverte. La ville de Kaesong (sud), dans laquelle il a été détecté, a par ailleurs été "confin(ée) totalement" et placée en état d'"urgence maximale". Ce dimanche matin, une réunion d'urgence du bureau politique du parti au pouvoir s'est réunie sous l'égide de Kim Jong Un. Il a enclenché la mise en oeuvre d'"un système d'urgence maximale" afin de contenir le virus.

De nombreux experts s'interrogent et pensent que le coronavirus pourrait s'être déjà propagé au sein de la population malgré les mesures strictes et la fermeture précoce de la frontière avec la Chine. Go Myong-hyun, analyste de l'Institut Asan pour des études politiques s'est ainsi expliqué : "Sans doute le coronavirus a-t-il été importé dans le nord depuis la Chine". Il a souligné le trafic frontalier élevé entre les deux pays et le nombre important de cas rapportés par Pékin.