Covid-19 : la France s'est reconfinée, que font nos voisins européens ? PAUL FAITH / AFP

RECONFINEMENT - "Épicentre de la maladie", selon l'OMS, l'Europe multiplie les mesures restrictives pour affronter la deuxième vague et endiguer la propagation du virus. La France, comme l'Irlande et le pays de Galles avant elle, a opté pour le reconfinement général. Qu'en est-il ailleurs sur le Vieux Continent ?

L'Europe, "surprise" et "débordée", se barricade à nouveau. "Cette dernière semaine, 46% de la totalité des cas (de Covid-19) dans le monde venaient de la région Europe", a averti l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "C'est presque un tiers de la totalité des morts dans le monde. Il n'y a donc aucun doute que la région Europe est un épicentre de la maladie en ce moment." Face à une deuxième vague, que l'on prédit plus virulente et meurtrière que la première, les pays européens se calfeutrent. La France a ainsi décidé, depuis le 29 octobre minuit, de se reconfiner pour tenter de freiner la progression de l'épidémie. Mais elle n'est pas la seule à avoir fait ce choix. L'Irlande et le pays de Galles ont reconfiné toute leur population avant la France. Les cinq millions d'Irlandais ont ouvert la voie jeudi 22 octobre. Ils sont contraints de demeurer à résidence pendant six semaines. Trois millions de Gallois ont à leur tour été confinés le lendemain, vendredi 23 octobre, pour une durée initiale de deux semaines. Comme en mars dernier, les commerces "non-essentiels" sont fermés et les habitants sont invités à rester chez eux. Mais, comme chez nous, le confinement se veut plus souple : crèches et écoles ouvertes, dérogations au télétravail...

La décision de la France a été suivie dans la foulée par la Belgique. À compter de lundi et jusqu'au 13 décembre, le confinement sera de nouveau la règle, avec quelques différences notables par rapport à sa voisine. Alors que dans l'Hexagone, il est interdit de circuler entre régions, les déplacements seront autorisés librement. Outre-Quiévrain, pas besoin donc de formulaire pour mettre le nez dehors. Chaque foyer pourra recevoir un visiteur à la fois, deux quand une personne vit seule. La rentrée en présentiel des maternels et primaires est décalée au 16 novembre. L'enseignement secondaire se fera de moitié en présentiel.

Un bouclage "à la française" envisagé outre-Manche

D'autres pays envisageraient de passer par la case "reconfinement". C'est le cas de l'Angleterre. Le gouvernement britannique s'apprête à annoncer la semaine prochaine un reconfinement jusqu'au 1er décembre, renonçant à son approche locale face au virus. Des sources gouvernementales ont indiqué qu'une décision définitive n'avait pas encore été prise. Mais le Times croit savoir que la piste d'un reconfinement est fortement privilégiée. Les commerces "non-essentiels", les pubs et les restaurants, fermeront mais les crèches, les écoles et les universités resteront ouvertes. Le Premier ministre Boris Johnson a été poussé par ses conseillers scientifiques à agir pour "sauver Noël", rapporte le Daily Mail. Dans son dernier rapport publié vendredi, l'Office national des statistiques (ONS) a révélé que l'Angleterre avait connu la semaine dernière près de 52.000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, soit une augmentation de 47% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'infections et d'hospitalisations en Angleterre a dépassé le pire scénario envisagé, ont écrit les scientifiques du groupe Sage, qui conseille le gouvernement, dans une note écrite le 14 octobre et publiée vendredi.

Quid chez nos autres voisins européens ?

De l'autre côté du Rhin, en Allemagne, l'hypothèse est aussi sur la table. Mais, pour le moment, l'État fédéral et les Länder ont décrété mercredi l'instauration d'un reconfinement partiel du 2 jusqu'au 30 novembre. Cela se traduira par la fermeture des restaurants, des salles de sports et des théâtres. Les écoles et les garderies demeureront elles ouvertes. La population ne devra pas se déplacer pour des motifs personnels et uniquement pour des raisons majeures. Toutefois, les rassemblements privés seront toujours autorisés mais limités à un maximum de 10 personnes pour un foyer classique. Ces mesures "dures" et "valables pour tout le pays", selon la chancelière Angela Merkel, doivent permettre de limiter autant que possible les contacts.

En vidéo Italie, Allemagne, Grèce... les restrictions durcies dans toute l'Europe

En Italie, en Grèce, au Luxembourg et en Espagne, le cap d'un reconfinement national n'a pas été franchi non plus. Les autorités se limitent pour l'instant à des couvre-feux ou à des restrictions locales. De l'autre côté des Pyrénées, 17 régions, dont l'Andalousie, la Catalogne ou encore Madrid, soit 47 millions d'Espagnols, ont fait le choix d'un bouclage régional, pour une durée initiale de deux semaines. Cette mesure, décrite comme "le dernier rempart avec le confinement général", impose aux habitants de rester leur région sauf pour des motifs bien précis comme se faire soigner ou aller travailler par exemple.

Et puis, il y a le cas particulier du Portugal. Les autorités portugaises ont annoncé vendredi 4656 nouveaux cas de contaminations et 40 décès en 24 heures, et comptait 1927 personnes hospitalisées, dont 275 en soins intensifs. Pour chacun de ces indicateurs, c'est le plus lourd bilan depuis de début de la pandémie. "Nous n'excluons aucune mesure mais nous estimons que nous devons adopter des mesures qui perturbent le moins possible la vie privée, sociale et économique", a affirmé jeudi le Premier ministre Antonio Costa. En revanche, une option est totalement écartée. "L'hypothèse d'un confinement généralisé comme celui mis en place en mars et avril est exclue", a assuré le ministre de l'Economie Pedro Siza Vieira.