Coronavirus : le navire-hôpital de l'armée n'a accueilli que 20 patients depuis son arrivée à New York

C'est l'une des images fortes de l'épidémie qui, depuis plusieurs semaines, frappe de plein fouet le continent américain : l'entrée dans la rade de New York du USNS Comfort. Un gigantesque hôpital flottant appartenant à l'armée, avec 1.200 personnes (soignants, infirmiers, médecins…) pour s'occuper de 1.000 lits. Problème : quatre jours après son arrivée, le mastodonte des mers fait un flop : seuls 20 malades ont, pour l'heure, été transférés à bord.

Un couac ? Faux, réplique les autorités militaires. Et ces dernières de se justifier : le USNS Comfort a été mobilisé pour accueillir des malades nécessitant des soins intensifs qui ne sont pas liés au coronavirus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades du Covid-19. Par conséquent, des règles ont été édictées pour éviter que le virus ne se propage sur le navire. En clair : tout malade souffrant de 49 autres pathologies listées dans un document adressé à tous les hôpitaux new-yorkais ne peut être soigné à bord à cause des "stricts protocoles militaires et de nombreux obstacles bureaucratiques", dixit le New York Times qui a révélé l'information ce vendredi.