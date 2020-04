D'où vient cette photo d'une salle de classe équipée de paravents entre les élèves ?

Une image très surprenante, au point que l'on puisse légitimement se demander si elle est bien réelle ou s'il s'agit d'une fake news. La photo de cette classe a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. A l'image de Caroline, qui attribue ce cliché à la Chine, et dont le post a été partagé plus de 5.000 fois en quelques jours.

Pas de fermetures des écoles à Taïwan, et encore moins de confinement général. Pourtant, ce pays de 23 millions d'habitants dit n'avoir enregistré que six décès dus au Covid-19. Comment cela se fait-il ? Sans doute grâce à un plan de lutte reposant sur trois principes. Le port du masque est depuis longtemps entré dans les mœurs. Une quatorzaine a été imposée aux personnes suspectées d'être malades et à celles revenant de l'étranger. Enfin, l'accès aux tests est très facile, ce qui permet d'écarter immédiatement les individus atteints et ainsi circonscrire la propagation.

Autre exemple de mesure, depuis le 1er avril, tous les passagers des trains et des bus interurbains doivent s'équiper des masques, tandis que les contrôles de température sont mis en œuvre dans les gares, aéroports et ports du pays. Les personnes avec plus de 38° C de température ne peuvent plus se déplacer.