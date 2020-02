Coronavirus : devenus les porte-parole des croisiéristes du Diamond Princess, David et Sally sont infectés

Face caméra, peu après midi, David se voulait rassurant : "Nous sommes vivants et en bonne santé." Trois heures plus tard, il apprenait être atteint du coronavirus, tout comme Sally, sa conjointe. Ce couple de Britanniques fait partie des 88 nouveaux cas confirmés ce mardi 18 février à bord du Diamond Princess, un navire de croisière mis en quarantaine au large du Japon. Une information qu'ils ont diffusée sur les réseaux sociaux, comme ils en ont désormais l'habitude depuis près de deux semaines maintenant.

Au cours de ces treize jours à bord, le duo s'est mué en sorte de porte-parole des croisiéristes reclus. Tout a commencé au tout premier jour : le 5 février , David tire un coup de gueule. Sur Facebook, cet originaire de l'Oxfordshire, un comté du sud-est de l'Angleterre, interpelle l'équipage. Diabétique, il n'a pas mangé depuis plus de seize heures et craint de tomber dans le coma. Une vidéo qui sera vue plus de 50.000 fois et attire la curiosité des médias. Dès lors, ces passionnés de voyages deviennent l'une des rares fenêtres de ce bateau isolé pendant dans la baie de Yokohama.

Rassurant ceux qui les suivent d'un très classique "nous allons bien", le couple semble néanmoins fébrile. "Nous sommes anxieux comme jamais", confie David. Et pour cause, Sally et lui ont passé un test pour vérifier s'ils sont atteints du coronavirus et n'ont toujours pas les résultats. Alors, "à chaque fois qu'on frappe à la porte, notre estomac se noue", surenchérit sa conjointe. Mais bien que soucieux, le couple se veut optimiste. "Le manque de nouvelles implique sûrement que nos résultats sont négatifs", espère le septuagénaire. Sauf que trois heures plus tard, c'est tout l'inverse : il rapporte sur Facebook que son épouse et lui ont été testés positifs.