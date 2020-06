L'Espagne rouvrira ses frontières avec la France et le Portugal le 22 juin

L'Espagne rouvre ses frontières. La ministre l'Industrie, du Commerce et du Tourisme María Reyes Maroto, a expliqué que le pays lèvera les restrictions aux frontières de la France et du Portugal, à compter du 22 juin. La décision de mettre les citoyens portugais et français en quarantaine ou non sera, elle, prise dans les prochains jours.