Des masques commandés par la France rachetés "sur le tarmac" par les Américains

"Il faut vraiment se battre." Jean Rottner, le président de la région Grand Est, a dévoilé ce mercredi soir les contours du combat que se livrent actuellement les Etats pour mettre la main sur les stocks de masques chinois. Une lutte sans merci : des masques commandés en Chine par la France sont rachetés par les Américains sur le tarmac des aéroports chinois, a regretté le président.

"C'est compliqué, on se bat 24 heures sur 24" pour que les masques soient livrés, a déclaré à ce sujet Jean Rottner au micro de RTL. "Moi, j'ai une petite cellule au niveau de la région qui travaille d'arrache-pied pour, avec les commanditaires, pouvoir gagner ces marchés. Et effectivement, sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites (…). Et moi, j'ai été très heureux de voir arriver cet avion chez nous hier soir", a-t-il ajouté.