Coronavirus : Trump veut faire "redémarrer l'Amérique" en trois étapes

"Nous n'ouvrons pas tout d'un coup, on rouvre prudemment pas à pas", a précisé Donald Trump. Une première phase comprend la continuation du confinement, avec le maintien des fermetures d'écoles, de certains commerces, l'encouragement au télétravail et à la distanciation sociale.

Alors que son pays est touché de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 (plus de 650.000 cas recensés et 32.000 morts), Donald Trump a jugé jeudi qu'il était temps de "faire redémarrer l'Amérique", constatant que des pans entiers de l'économie sont en sommeil.

La première étape du redémarrage préconisé par la Maison Blanche prévoit la réouverture des restaurants et des salles de sport sous certaines conditions, mais pas des écoles ni des bars. Le port du masque de protection en public serait "fortement" conseillé, le télétravail devrait rester la règle et les mesures de distanciation sociale seraient maintenues. Les personnes les plus vulnérables devraient rester confinées et les voyages non-essentiels "minimisés".

Si aucun "rebond" de l'épidémie n'est constaté, la phase deux pourrait s'enclencher, avec notamment une réouverture des écoles et la reprise des voyages. La levée plus générale des restrictions, mais avec un maintien d'une certaine distanciation sociale, ferait l'objet d'une troisième phase, lorsque l'absence de résurgence de l'épidémie serait confirmée.