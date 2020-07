En Algérie, la crainte d'une flambée de l'épidémie

Un bilan qui s'approche des 1000 morts, des centaines de cas détectés chaque jour : l'Algérie fait face à une épidémie galopante de Covid-19. Une situation dont les conséquences se mesurent de l'autre côté de la Méditerranée, plusieurs patients hospitalisés ces jours-ci en France ayant comme point commun un récent séjour dans ce pays du Maghreb, le plus touché par le nouveau coronavirus.

Le ministère de la Santé a ainsi fait état, dimanche 5 juillet, de 441 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. C’est le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie. L'Algérie dénombre plus de 15.941 cas positifs et 952 morts. Pour les autorités, ces chiffres s'expliquent par un "relâchement" de la population et au non-respect des règles de prévention/protection.