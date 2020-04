"A Berlin, la population n'est pas réellement consciente" : un médecin alerte sur le risque de deuxième vague

Pourtant, l'Allemagne est souvent citée comme modèle de réponse à la pandémie. Le système de santé a tenu bon et n'a jamais été surchargé, ce à quoi s'ajoute une certaine "chance", selon le docteur, qui trouve que la population a été "un peu gâtée". "Les mesures ont été assez souples dès le début, et les personnes infectées étaient jeunes et réduites en cluster." Résultat, il estime que ses compatriotes ne sont "pas réellement conscients" du danger. "On est très, très loin d'en être sortis", alerte-t-il.

Car si "tout a bien été géré pour l'instant", il s'inquiète d'observer un "problème de comportement" depuis l'assouplissement de certaines consignes. Un message porté par la Chancelière elle-même, qui s'est emportée, dénonçant "l'orgie" de discussions autour du retour à la normale et la légèreté de la population et des responsables politiques. "Si nous prenons à la légère" le début du déconfinement, "nous allons avoir une seconde vague qui sera plus dure que la première", a également jugé une virologue Melanie Brinkmann dans une interview au Spiegel. "Nous sommes peut être en train de perdre notre avance", a quant à lui lancé le virologue Christian Drosten de l'hôpital de la Charité à Berlin, avertissant contre un nouveau départ simultané de cas "partout en même temps".