Chine : 108 millions de personnes de nouveau confinées dans le nord-est du pays

Alors que le reste la Chine retrouve progressivement une vie normale, les trains et bus ont de nouveau été mis à l'arrêt, les écoles fermées et des dizaines de milliers de personnes sont de retour en quarantaine, explique Bloomberg. Les gens "sont de nouveau plus prudents", a déclaré au journal américain Fan Pai, résidente de Shenyang, une ville de la province voisine du Liaoning, qui fait également face à de nouvelles restrictions. "Les enfants qui jouent dehors portent à nouveau des masques" et les agents de santé se promènent avec des vêtements de protection, décrit-elle. "C'est frustrant parce que nous ne savons pas quand cela se terminera."