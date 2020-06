Coronavirus en Chine : à Pékin, le marché de Xinfadi au cœur de nouvelles contaminations

En décembre 2019, l'épidémie s'était déjà propagée à partir d'un marché, à Wuhan. Avant d'infecter l'ensemble de la planète, 80.000 Chinois avaient été contaminés lors de la première vague, selon les chiffres officiels. À l'instar de cet hiver, le virus peut-il de nouveau se propager au plus grand nombre à partir de ce marché ? Pour le professeur Didier Pittet, épidémiologiste et médecin infectiologue aux Hôpitaux universitaires de Genève, il n’y a pas lieu de s’inquiéter suite à ces nouveaux cas.

Même son de cloche du côté de Zhang Wenhong, épidémiologiste à l’hôpital Huashan, à Shanghai. "La bonne nouvelle est que tous les cas sont liés au marché, cela veut dire que nous sommes au début de la chaîne de propagation et qu’elle est contrôlable", explique-t-il dans des propos rapportés par Le Figaro . Mais la fréquentation habituelle du lieu le laisse tout de même perplexe. "La mauvaise nouvelle est qu’il y a un trafic extraordinaire à Xinfadi", avoue-t-il. En effet, depuis le 30 mai, quelque 200.000 personnes ont visité ce marché de fruits et légumes.

Face à ces nouvelles infections, les autorités sanitaires ont mis en place des mesures drastiques afin d’éviter une contamination plus importante. La zone du marché de Xinfadi est bouclée, et seuls quelques marchands de légumes sont autorisés à vendre leurs produits à l’extérieur de l’enceinte. Sur ordre des autorités, des dizaines d'autres marchés ont également fermé, et plus de 300 sont en cours de désinfection (voir vidéo en tête de cet article). Des campagnes de dépistage massives ont été mises en place, avec des centres de tests dans les rues à destination de la population. Plus de 90.000 personnes ont déjà été testées.