"Il n’est quasiment plus possible de sortir de la ville" : témoignage d'un Français de Pékin

"En termes de mesures de contrôles et de restrictions, la situation évolue très rapidement." Depuis quelques jours, à Pékin, le temps semble avoir fait un bon de six mois en arrière. Peu touchée durant la première vague de la pandémie, la capitale chinoise vit depuis une semaine une résurgence de l’épidémie. Plus de 130 personnes ont été testées positives au coronavirus ces derniers jours, après que des traces du virus ont été retrouvées sur des planches à découper du saumon, dans le marché de Xinfadi, au sud-ouest de la ville de 21 millions d’habitants.

Depuis, le quotidien des Pékinois est bouleversé. Ce mercredi, la situation s’est encore accélérée. "Le stade d’alerte sanitaire a été relevé au niveau 2 sur toute la ville", explique à LCI Olivier Mourot, président de l’association "Pékin Accueil". Depuis mardi, "les écoles et universités sont à nouveau fermées, et près de 1.400 vols intérieurs ont été annulés sur les deux aéroports". "Il n’est donc quasiment plus possible de sortir de la ville, puisque les trains sont également à l’arrêt."