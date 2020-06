Coronavirus en Chine : 21 quartiers de Pékin reconfinés

Cette découverte a entraîné le confinement de 11 zones résidentielles des environs, et 10 supplémentaires lundi 15 juin. Il s'agit toutefois d'une infime partie de Pékin, qui vivait presque normalement dimanche et était encore loin d'une quelconque psychose. Deux autres cas locaux ont été rapportés dimanche en Chine dans la province du Liaoning, au nord-est. Enfin, les 19 infections restantes sont le fait de personnes revenues de l'étranger.

La mairie de Pékin a dit vouloir tester environ 46.000 personnes, sur les 22 millions d'habitants de la capitale, grâce à l'installation de 24 points de dépistage à travers la ville. Toute personne travaillant ou s'étant rendue récemment au marché de Xinfadi doit être dépistée. Jusqu'à présent, 10.881 personnes l'ont été, selon les autorités. "Je suis allée au marché récemment. Alors je veux être sûre que je n'ai pas le Covid-19", raconte Guo, 32 ans, qui patiente devant un stade d'athlétisme où sont organisés des tests de dépistage gratuits. "Si on est positif, on devra aller à l'hôpital. Et si c'est négatif, on devra quand même faire une quarantaine de 14 jours à domicile."

Dans un ballet très organisé, du personnel médical en combinaison de protection accueillait des Pékinois globalement souriants et calmes, qui faisaient la queue derrière des panneaux indiquant leur quartier d'origine. "Les autorités ont retrouvé mon mari grâce au big data", raconte une femme dans la file d'attente, en référence au système d'analyse des localisations GPS ou encore des paiements en ligne.