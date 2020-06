"Un nouveau coup de massue" : à Pékin, la population désespérée par le retour du Covid-19

Depuis, le quotidien dans les quartiers à proximité n’est plus tout à fait le même, la vie semble de nouveau s’être arrêtée. Suzi Lola vit à Pékin, à 4 kilomètres du marché de Xinfadi. "Je ne suis pas allée travailler aujourd’hui, et le collège de ma petite sœur, qui devait reprendre les cours depuis lundi, a fermé", explique-t-elle à LCI, alors que la mairie a annoncé ce mardi la refermeture de toutes les écoles de la ville.

"Une forme de psychose s’installe." Non, la Chine n’a pas terminé son combat contre le coronavirus. Depuis jeudi dernier, et la découverte des premiers cas, plus d’une centaine de personnes ont été testées positives au Covid-19. La plupart ont un point commun : elles ont fréquenté le marché de fruits et légumes de Xinfadi, au sud-ouest de la ville, le plus gros de Pékin. Des traces du virus y ont d’ailleurs été retrouvées la semaine dernière, notamment sur des planches à découper du saumon d’importation.

Les autorités sanitaires sont, elles, plus inquiètes. La mairie de Pékin juge la situation "extrêmement grave", tandis que l’Organisation mondiale de la santé a indiqué suivre "de très près" la situation. En effet, environ 200.000 personnes ont circulé au sein du marché de fruits et légumes depuis le 30 mai. Alors, pour éviter la propagation du virus, les autorités multiplient les tests. "Dans ma zone, elles testent tout le monde", assure Suzi Lola, qui s’est elle-même faite diagnostiquée dans un centre spécifiquement dédié, proche de chez elle. "Les résidences ont également été désinfectées."

En Chine, la pandémie a démarré dès le mois de décembre 2019, il y a plus de six mois. Forcément, une éventuelle nouvelle vague, alors que les frontières n’avaient pas encore rouvert, désespère certaines familles à distance depuis le début de la crise. "Des familles sont séparées depuis de nombreux mois, avec souvent un parent ici et les familles en France", assure Anne-France, Belge installée à Pékin. "L’espoir de se retrouver diminue encore plus depuis jeudi" et la découverte des cas, les premiers depuis deux mois dans le pays.

Anne-France vit "dans le quartier nord" de la ville, "à 40 kilomètres de Xinfadi". Malgré la distance, elle "sent que le stress évolue et que les mesures, déjà nombreuses, se resserrent comme il y a plusieurs semaines". "La situation est loin d’être normale et ne l’était d’ailleurs pas", regrette-t-elle. "Là, c’est un peu un nouveau coup de massue. Il faut être costaud psychologiquement et rester positif, sinon c’est compliqué."