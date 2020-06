Coronavirus : la Corée du Sud reconnaît faire face à "une deuxième vague"

"Nous pensons que la deuxième vague dure depuis les vacances de mai", a résumé Jung Eun-kyeong, le directeur des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies du pays. Car si la Corée du Sud, deuxième pays le plus touché par l'épidémie, était parvenue à maîtriser la situation grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des cas contacts, entre 35 et 50 nouveaux cas sont désormais répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs.

Une recrudescence qui coïncide avec les vacances de début mai. Date à laquelle les consignes de distanciation sociale ont été assouplies et le pays avait globalement retrouvé un fonctionnement normal.