Barcelone : les habitants priés de rester chez eux, l'inquiétude des Français sur place

Les autorités régionales ont également décidé de fermer cinémas, théâtres, discothèques, d'interdire les réunions de plus de dix personnes, les visites dans les maisons de retraite et aussi de limiter la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants. Depuis le 15 juillet, les habitants de la ville catalane de Lérida et des communes alentours, soit au total environ 250.000 personnes, sont reconfinés. De plus, de nombreuses régions dont la Catalogne ont renforcé le caractère obligatoire du masque qui doit être porté à tout moment sur la voie publique et dans les lieux clos.

A Barcelone, c'est un véritable coup dur, notamment pour les touristes français présents sur place. "Les frontières étant ouvertes, on pensait qu’il y avait le port du masque mais pas spécialement une restriction supplémentaire maintenant" s'étonnent des Toulousains, en vacances à Barcelone, et qui ne s’attendaient pas à connaître une telle situation. Pour un autre touriste français interrogé par TF1, la principale inquiétude est de "rester confiné à Barcelone, avoir un séjour un peu compliqué, rester coincé ici avec mon passeport dans la poche et une chambre d’hôtel pour la semaine".

Ces nouvelles mesures, comme la limitation de capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants, ne font pas les affaires d'Eric Basset, restaurateur français à la tête de l'établissement "Le Bistrot Bilou" à Barcelone, déjà contraint de fermer trois mois lors du premier confinement. "On a quinze tables et aujourd’hui on va en dresser que sept, en les séparant de deux mètres. (...) C’est catastrophique puisque dans un restaurant de 60 couverts, on va en faire que 30 et encore, si on est capables de faire 30 couverts. Économiquement, ce n’est pas viable" se désole-t-il.