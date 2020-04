Coronavirus : face à la crise, l'Espagne va instaurer un revenu universel

En Espagne, le nombre de morts se révèle en baisse pour le troisième jour consécutif, avec 674 morts au cours des dernières 24 heures. "La pression diminue" grâce à "une certaine décrue" des hospitalisations et admissions en soins intensifs, s'est félicitée Maria José Sierra, du Centre d'alertes sanitaires, même si le pays étudie "très sérieusement" l'idée d'imposer le masque pour sortir de chez soi.

Avec un total de 50.209 morts (pour 675.580 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. Avec respectivement 15.877 et 13.055 décès, l’Italie et l’Espagne sont les pays au monde les plus atteints. La France dénombre 8.078 morts sur son sol, le Royaume-Uni 4.934.