Coronavirus : la Guyane reçoit des renforts sanitaires et la visite de Jean Castex

Ce dimanche, le Premier ministre Jean Castex est attendu en Guyane, où le couvre-feu est toujours de vigueur en raison de l'épidémie de Covid-19, le département d'Outre-mer recensant près de 5700 cas. Des cas venant en majorité du voisin brésilien, un des pays les plus touchés d'Amérique du Sud, avec pas moins de 70.000 morts pour 1,8 million de personnes contaminées. Pour faire face à cette vague, les autorités françaises ont envoyé à Cayenne des renforts de la réserve sanitaire ces dernières semaines.

Des renforts qui permettent aux services de l'hôpital public de s'organiser, en plus du déploiement à Cayenne d'un hôpital de campagne. "On est peut-être tendus sur certaines choses mais on a tout ce qu'il nous faut à l'heure d'aujourd'hui", explique une des membres du personnel soignant à Cayenne. Les autorités sanitaires misent sur le dépistage, les gestes barrières, le port du masque et le respect du couvre-feu et du confinement dans certains quartiers précaires, dont six ont été donc reconfinés.