"Les rues sont désertes, c'est l'enfer" : dans l'Italie en quarantaine, le quotidien plombé par le coronavirus

C'est une mesure sans précédent en Europe : un quart de la population italienne a été placée en quarantaine dimanche dans le nord du pays. Une décision draconienne, prise par le gouvernement dans un décret signé dans la nuit de samedi à dimanche pour endiguer l'épidémie de coronavirus qui touche désormais plus de 100.000 personnes dans le monde entier. Avec 366 décès et 7.375 cas positifs, l'Italie est devenue le second pays le plus touché, après la Chine ; les autorités ayant également annoncé l'achat de 22 millions de masques.

Ces mesures de confinement, qui dureront jusqu'au 3 avril, couvrent une vaste zone dans le Nord du pays allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements y sont strictement limités, comme nous le confirme Toni, Italien vivant à Maleo, en Lombardie, en pleine "zone rouge infectée" : "Ces deux derniers jours, on a vécu l'enfer, raconte-t-il à LCI. Déjà, les Italiens vivant dans cette zone sont soumis à un traitement strict, même lorsqu'ils n'ont pas contracté le virus : ils doivent prendre leur température deux fois pas jour et se laver le plus souvent possible avec alcool à 90° et savon. Cloisonné, je ne communique avec personne, j'entretiens seulement des discussions virtuelles avec mes parents habitant en France et mes amis, eux aussi confinés. Le père d’une de mes amies a été testé positif, il a 83 ans, et est sous dialyse. Autour, les rues sont désertes, c’est l’enfer".