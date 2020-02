Coronavirus en Italie : la crise tourne à la polémique politique entre Conte et la Ligue du Nord

Cet homme est considéré comme le "patient 1", celui qui aurait contaminé de nombreuses personnes en Lombardie, la région la plus touchée par le virus : 172 cas ont été détectés sur les 229 recensés dans le pays. Les médias italiens affirment qu'outre sa femme enceinte de 8 mois et d'autres proches, plusieurs des médecins qui l'ont examiné ont été infectés, ainsi que des infirmiers, des aides-soignants puis des patients et leur entourage. Et ces personnes auraient été contaminées notamment, lors de son séjour à l'hôpital de Codogno, la semaine dernière, avant d'être transféré dans un autre établissement, où il a été placé en soins intensifs.

Mais si Conte pointe la gestion de l'hôpital dans cette contamination, c'est aussi et surtout un règlement de comptes politique qui se profile. En Italie, la gestion de la question de la santé est confiée aux régions, et non à l'Etat, comme c'est le cas en France. En Lombardie, comme en Vénétie, où des foyers infectieux ont été recensés, les prérogatives de santé reviennent au Président de la région, Attilio Fontana, élu de la Ligue du Nord, le parti de Matteo Salvini.

Mis en cause, Attilio Fontana n'a que très peu goûté à ces déclarations, les jugeant "offensantes" et "inadmissibles". "Demain, je signalerai au président Conte que la Lombardie se montre à la hauteur de la situation et la gère avec compétence et tout cela, face à notre autonomie et en dépit des menaces de pleins pouvoirs", a-t-il déclaré. Ricardo Molinari, le chef de file du parti d'extrême droite au Sénat, a estimé de son côté que Conte "ferait mieux de se reposer". "Le trop-plein de stress lui fait dire des choses inconcevables, presque fascistes, je dirais. Supprimer les compétences des Régions ? C'est inadmissible. Nous sommes pour l'autonomie et la liberté (...) Il peut toujours démissionner, ce qui serait la meilleure chose pour tout le pays", a-t-il dit.

Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus est resté stable ce lundi en Italie mais il demeure le pays le plus touché en Europe et le troisième au monde, après la Corée du Sud et la Chine.