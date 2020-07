Serbie : après de violentes manifestations, le gouvernement interdit les rassemblements

Le gouvernement serbe a très vite fait volte-face. Après deux jours de forte contestation et de violences, il a annoncé ce jeudi renoncer à mettre en place un couvre-feu le week-end. Mais en contrepartie, il interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, et donc les manifestations.

Pas sûr que cette décision calme les contestataires qui protestent depuis mardi contre la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement. Chaque soir, ils sont des milliers à se retrouver devant le Parlement. Le déclencheur de leur colère a été le projet de couvre-feu le week-end envisagé face au retour massif du coronavirus dans le pays. Pourtant, pour les Serbes, le problème est bien plus profond que cela.

En juin dernier, le gouvernement a accéléré la levée du confinement pour organiser les élections législatives, que le Parti serbe du progrès (SNS), parti du président, a alors aisément remporté. Depuis, la Serbie dénombre près de 300 nouveaux cas par jour contre 50 il y a un mois.

Le pays se retrouve désormais dans une situation sanitaire catastrophique, comptant 17.000 cas et 340 décès. La première ministre, Ana Brnabic a d'ailleurs estimé dans une interview télévisée que le "système de santé affront[ait] son coup le plus sévère depuis le début de la pandémie". Les hôpitaux sont saturés et le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire dans de nombreuses villes du pays, dont Belgrade.