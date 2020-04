Espagne : à 106 ans, elle survit à la grippe espagnole... et au Covid-19

Ana del Valle est ce qu'on appelle "une force de la nature". Cette centenaire, qui soufflera ses 107 bougies le 20 octobre, a survécu à deux pandémies. Il y a quelques jours, elle a guéri du Covid 19 dans la maison de retraite, où elle habite à Cadix, dans le sud de l'Espagne. Un siècle plus tôt, en 1918 alors qu'elle n'était âgée que de 7 ans, l'Andalouse avait réchappé à la grippe espagnole. Son histoire a été contée par sa belle-fille Paqui Sánchez à l'agence de presse espagnole EFE.

"Elle vivait à la campagne et elle nous a dit, qu'à cette époque, tout le monde chez elle a été touché (par la grippe espagnole, ndlr). Sa famille n'avait ni lait ni nourriture. Alors quand elle n'avait que 7 ans, elle a quitté la ferme où elle vivait pour aller chercher du lait dans la ferme la plus proche", raconte Paqui. "Mais elle s'est évanouie sur la route, et quelques heures plus tard, sa mère l'a retrouvée avec une très forte fièvre." Prise en charge et soignée, la jeune fille survit à la souche particulièrement virulente et contagieuse, qui a fait au moins 50 millions de morts entre 1918 et 1919.