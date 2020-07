Espagne, Italie, Portugal... ces pays européens qui ont fait le choix du reconfinement local

Une partie de la Catalogne espagnole, la ville britannique de Leicester… et bientôt un coin de France ? Passé la joie du déconfinement, plusieurs de nos voisins européens n'ont eu d'autre choix que celui d'adopter de nouvelles restrictions. Avec pour objectif d'éviter un rebond de l'épidémie, à l'heure où les vacances débutent et que l'économie reprend des couleurs.

Notre voisin direct, l'un des pays les plus affectés avec près de 28.400 morts sur son sol, a fait le choix de la prudence en mettant ces derniers jours sous cloche deux zones. Samedi, les autorités catalanes ont ainsi annoncé qu'il n'était plus possible d'entrer ou de sortir autour de la ville de Lerida, à environ 150 km à l'ouest de Barcelone. Dans cette zone qui compte quelque 200.000 habitants, la circulation n'est pas restreinte mais il est recommandé de minimiser les déplacements et de porter un masque dans la rue. Depuis dimanche, la Galice aussi est concernée : les 70.000 habitants de la région côtière d'A Mariña sont soumis à des mesures de restriction en raison d'une hausse des contaminations.