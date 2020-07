Coronavirus : et maintenant, Barcelone se reconfine...

Si la Catalogne a parfois tendance à s'envisager hors d'Espagne, pour l'heure, la statistique demeure en vigueur : Barcelone est la deuxième ville espagnole à faire face aux cas de Covid-19 les plus nombreux. Son nombre de cas a même presque triplé lors de la dernière semaine : 733 cas positifs y ont été détectés, contre 279 la semaine précédente, selon les autorités catalanes. En conséquence de quoi, le gouvernement régional a annoncé, ce vendredi 17 juillet, la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques, en plus de l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite, ou encore de la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants.

"Si les gens avaient fait tout ce qui était recommandé, nous n'en serions pas là. Et je ne pense pas que cela puisse être réglé sans nouveau confinement. Nous en sommes au même point qu'en mars, tout est hors de contrôle", constatait ainsi Carles Gispert, un DJ de 40 ans, sollicité par l'AFP. De fait, alors que les touristes ne sont déjà pas nombreux et l'économie mal en point, de nombreux professionnels du tourisme affichent leur inquiétude. La Catalogne et l'Aragon voisin sont les deux régions qui inquiètent le plus les autorités espagnoles. En Catalogne, 160.000 personnes dans la ville de Lérida et les communes voisines ont déjà été reconfinées mercredi 15 juillet, après un bras de fer entre le gouvernement régional et la justice...