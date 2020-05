Coronavirus : à New York, des dizaines de corps en décomposition retrouvés dans des camions

Le propriétaire Andrew Cleckley, qui s'expose à des sanctions civiles et pénales, a indiqué au New York Times que son établissement, comme beaucoup d'autres, avait été débordé par l'afflux de corps, et avait dû en placer dans des camions, après avoir rempli sa morgue de plus de 100 cadavres. "Je n'avais plus de place", s'est-il défendu dans les colonnes du journal. "On a des cadavres à ne plus savoir qu'en faire". Le salon pourrait faire face à des amendes ou voir sa licence suspendue.