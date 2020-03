Coronavirus : à New York, les soignants ont recours à des sacs-poubelle pour se protéger

C'est à New York, capitale économique connue pour sa densité, que l'accélération est en effet la plus forte. La ville compte à elle seule 281 morts sur les 1.201 décès recensés dans le pays. Le numéro d'urgence américain y est saturé : "nous n'avions pas autant d'appels le 11 septembre" 2001, a déclaré Anthony Almojeria, des services médicaux d'urgence.

Pour faire face à la vague qui se profile, Andrew Cuomo a enjoint les hôpitaux de l'Etat de New York d'augmenter leur capacité d'accueil de 50%, voire de la doubler, si possible. Le gouverneur et le maire, Bill de Blasio, ont prévenu, le pic de la pandémie à New York n'interviendra probablement pas avant deux à trois semaines. Selon des chiffres publiés jeudi, 44% des malades à New York ont entre 18 et 44 ans, même s'ils ne représentent que 4% des décès. Les Etats-Unis, qui sont le pays où la pandémie progresse le plus rapidement, comptabilisaient au moins 82.404 cas ce vendredi, selon les chiffres de Johns Hopkins.