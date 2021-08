Covid-19 : vaccination bientôt obligatoire pour les professeurs de New York

New York a franchi une nouvelle étape dans sa campagne vaccinale, ce lundi 23 août : la municipalité a annoncé qu'elle rendait le vaccin obligatoire le vaccin contre le Covid-19 pour le personnel de ses écoles publiques, notamment les enseignants et directeurs.

New York a le plus grand système scolaire des États-Unis avec 1,1 million d'élèves répartis entre 1800 écoles. Actuellement, environ 63% du personnel éducatif est vacciné, alors que 75.6% des adultes de New York, où vivent 8 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de vaccins, selon les chiffres officiels. Bill de Blasio veut que les élèves puissent revenir dans les classes en septembre, début de la nouvelle année scolaire.

Avant New York, Chicago et Los Angeles ont, elles aussi, rendu la vaccination obligatoire pour les enseignants. D'ores et déjà, New York demande une preuve de vaccination pour accéder à l'intérieur des restaurants, salles de sport et de spectacle.