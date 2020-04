Coronavirus : Trump encourage le port du masque... mais n'en mettra pas

Jusqu'alors, les autorités américaines avaient martelé, sur la base des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres de contrôle et de prévention des maladie (CDC), que le port du masque était inutile, à moins de présenter des symptômes de contamination. Mais, désormais, les CDC insistent en particulier sur la nécessité de se couvrir le visage en faisant des courses, lorsque les recommandations de distanciation sociale sont plus difficiles à respecter pour lutter contre le Covid-19. Le maire de New York Bill de Blasio a annoncé jeudi des recommandations similaires pour les habitants de sa ville.