Etats-Unis : en raison de la propagation du variant Delta, le port du masque recommandé à l'école pour tous les enfants à la rentrée

"Nous avons à ce jour, depuis le début de la pandémie, le plus grand nombre d'enfants à l'hôpital. 1.450 enfants sont hospitalisés à cause du Covid-19", a-t-il alerté. "Demander aux enfants de porter un masque, ce n'est pas confortable, mais les enfants sont résistants (...) Si nous n'avons pas de masques dans les écoles, ce virus va se propager plus largement. Cela conduira à des foyers épidémiques dans les écoles et les enfants devront revenir à l'enseignement à distance", a encore prévenu Francis Collins, directeur des Instituts nationaux de santé (NIH).