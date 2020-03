Coronavirus : il éternue en vol, des passagers paniquent et exigent que l'avion se pose

La compagnie américaine a indiqué à des médias locaux qu'il ne s'agissait "en aucune manière d'une urgence médicale" mais bien d'un incident provoqué par des passagers ayant peur d'être contaminés par ce voyageur qui éternuait et toussait. Lors de l'escale forcée à Denver, le passager - pris d'éternuements et de quintes de toux, et donc suspecté d'être atteint par le virus - a été examiné par les autorités. Il souffrait simplement d'allergies, n'avait pas de fièvre et a donc pu demeurer à bord.