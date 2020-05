Grèce, Maroc, Espagne... Dans quels pays pourra-t-on voyager cet été ?

Rester en France reste la piste privilégiée pour la plupart des vacanciers. Mais qu'en est-il de ceux qui rêvent d'évasion, ou qui voudraient tout simplement rejoindre leur famille hors des frontières cet été ? Si "les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août", pour reprendre les mots d'Edouard Philippe, et si des destinations comme les Etats-Unis semblent pour l'heure inenvisageables, qu'en est-il de l'Europe et des pays méditerranéens ? Tandis qu'une réouverture est envisagée avec nos voisins, chaque pays maintient ses propres restrictions. L'heure est donc globalement au flou.

Décrit comme "le plus grand terrain de jeu touristique du monde" par CNN , l'Europe est depuis deux mois à l'arrêt. C'est pourquoi pour Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, "nous avons tous besoin d'une pause", et ce "en profitant des vacances". "Nous aimerions voir nos familles et amis même s'ils vivent dans une autre région, dans un autre pays." Même son de cloche pour le Secrétaire d'Etat français aux Affaires étrangères, pour qui il est désormais "urgent de se coordonner" dans la réouverture des frontières intra-européennes. Mais si Jean-Baptiste Lemoyne a confié le 20 mai dernier qu'une réouverture progressive des frontières intérieures de l'UE était prévue "autour du 15 juin", cette décision revient en fait aux pays, où la situation varie.

Ainsi, au sud, les pays dont l'économie dépend le plus du tourisme ont déjà commencé à communiquer sur la saison touristique. C'est le cas de l' Italie , où ce secteur représente tout de même 15% du PIB national. Dès ce lundi, la péninsule va donc tenter de relancer cette activité avec la réouverture des musées et monuments culturels, avant que ce ne soit le tour de ses frontières le 3 juin . Date à laquelle tous les aéroports nationaux pourront rouvrir et les arrivées possibles sans quarantaine ni "black list" des pays voisins. La péninsule invite donc à la reprise du tourisme. Littéralement. Dans une tribune parue dans le quotidien allemand Bild , le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio envoie un message clair : "Venez passer vos vacances en Italie. Venez visiter nos plages, nos côtes, nos villages de montagne, goûter notre cuisine. Nous sommes prêts à vous accueillir."

La situation est moins claire en Espagne . Avec encore un tiers du pays en "phase zéro", c'est-à-dire le confinement le plus strict, dont Madrid et Barcelone, il semblerait en effet surprenant que le tourisme, massif dans ce pays, puisse reprendre. C'est pourquoi le 18 mai, le gouvernement a annoncé que les étrangers ne pourront être accueillis que lorsque les Espagnols "pourront eux -même se déplacer librement d'une province à l'autre". Soit uniquement à partir du 15 juin, et encore, "si l'évolution de la pandémie y est favorable", comme l'a précisé le ministère des Transports. Quoi qu'il en soit, la quarantaine sera obligatoire pour toute nouvelle arrivée.

Si des discussions ont lieu à l'échelle européenne, elles sont particulièrement rapides avec nos voisins de l'est. Suivant la situation épidémiologique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la France ont prévu de rouvrir leurs frontières communes le 15 juin. En Allemagne, Angela Merkel est même allée plus loin. Devant le parlement, elle a assuré que "le but est, si l'épidémie le permet, que les contrôles aux frontières prennent fin le 15 ou le 16 juin dans l'espace Schengen." Un discours que l'on retrouve en Suisse, avec l'annonce de la confédération helvétique d'une "ouverture complète des frontières avec l'Allemagne, l'Autriche et la France" à cette date, encore une fois "pour autant que l'évolution de la situation épidémiologique le permette". L'Autriche, citée dans ce dispositif, a elle aussi affirmé cette volonté, mais ne semble pas vouloir l'étendre à de nombreux autres pays. Le chancelier Sebastian Kurz a en effet déclaré jeudi que seuls les Européens venant de pays où la propagation du coronavirus est stable seront les bienvenus, tandis que des Etats comme l'Italie et la Slovénie sont, pour l'heure, "exclus de cette liste".

Cette date de la mi-juin est aussi évoquée en Belgique. Une éventualité encore une fois soumise à la condition que les risques dans les pays voisins soient similaires. "Les chiffres doivent au moins être aussi bons, les mesures doivent être similaires", comme l'a souligné Steven Van Gucht, virologue et porte-parole de la gestion de la crise sanitaire. La France, troisième pays le plus touché sur le continent après le Royaume-Uni et l'Italie, pourrait donc se voir refuser ce droit. C'est en tout cas ce qui est prévu en République tchèque, qui ne sera accessible qu'aux ressortissants des pays jugés les plus sûrs. Comme le précise le ministre de la Santé auprès de Reuters, si certains de ses voisins d'Europe centrale pourraient entrer dans le pays dès le 8 juin, la France sera, elle, dans la liste des pays à risque.