Hostile au confinement, la Suède a-t-elle opté pour la bonne stratégie ?

Une approche incarnée et défendue à Stockholm par Anders Tegnell, épidémiologiste en chef au sein de l’Agence de santé publique suédoise. Et qui fait aujourd'hui l'objet de critiques nourries.

Afin de mesurer l'impact de la pandémie de Covid-19, il est possible de rapporter le nombre de morts à la population globale. Si les différences dans les méthodes de comptabilisation constituent un biais à prendre en compte, il s'agit néanmoins d'un indicateur plus pertinent que le nombre global de décès. Parmi les pays les plus durement touchés, on peut ainsi citer la Belgique, avec 84 décès pour 100.000 habitants, ainsi que le Royaume-Uni (63), l'Espagne (61) ou l'Italie (57). Devant la France (44), la Suède n'est pas loin (51), elle qui a vu le nombre de morts sur son sol dépasser la barre des 5000 le 17 juin. Une mortalité qualifiée il y a peu de "vraiment" trop élevée par Anders Tegnell.

Même son de cloche ou presque du côté du chef du gouvernement. "Nous allons devoir compter les morts par milliers, autant nous y préparer", déclarait ainsi le Premier ministre Stefan Löfven le 3 avril dans une interview. Une déclaration "prémonitoire", rappelée par la correspondante du Monde sur place, et qui fait écho au bilan très lourd enregistré dans le pays par rapport à ses voisins scandinaves. Si l'on rapporte les quelque 5.000 morts enregistrés à la population globale, le Covid-19 a tué 5 fois plus en Suède qu'au Danemark, et environ 10 fois plus qu'en Finlande et en Norvège.

Un chiffre à relativiser ? "En Suède, quiconque est diagnostiqué du Covid-19 et meurt dans les 30 jours suivants est qualifié comme étant un cas de Covid-19, quelle que soit la cause réelle de la mort", a rappelé Anders Tegnell. Si des responsables ont expliqué que le confinement n'aurait pas nécessairement endigué le nombre de décès, une partie de la population estime aujourd'hui que des erreurs ont été commises.