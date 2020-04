Rentrée en septembre, prix des masques, bars et restaurants… La phase 2 du déconfinement en Italie détaillée

Les parcs eux vont pouvoir rouvrir dès le 4 mai, à condition d’y maintenir la distanciation sociale et d’éviter les rassemblements. "Si tu aimes l'Italie, garde tes distances", a insisté Giuseppe Conte lors d’une conférence de presse dimanche soir, prévenant que toutes ces ouvertures seraient remises en cause en cas de rebond de la contagion. Il sera également désormais possible de rendre visite à sa famille et de se réunir mais en nombre limité et en respectant toujours les mesures de sécurité. "Les fêtes privées restent interdites", a précisé le Premier ministre italien.