"Happy monday" : l'Angleterre allège (encore) son confinement

Le Royaume-Uni voit enfin la lumière au bout du tunnel. À l'heure où la France se pose la question d'un reconfinement plus strict, même si "rien n'est décidé" selon Emmanuel Macron, l'horizon se dégage outre-Manche. Forte de sa campagne massive de vaccination, avec 30 millions de premières doses administrées, soit presque 60% de la population adulte, l'Angleterre entame, ce lundi 29 mars, la deuxième phase de son déconfinement très progressif, autorisant rencontres et sports en extérieur uniquement, tout en appelant à la vigilance face à certains variants auxquels elle a pour l'instant échappé.

Malgré ces "derniers mois difficiles" et l'envie "impatiente" de voir ses proches, le ministre de la Santé Matt Hancock a encouragé dans un communiqué les Britanniques à "franchir cette nouvelle étape en tout sécurité", pour "protéger les progrès réalisés grâce au vaccin" dans le pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 126.500 morts. "Comme le montre l'augmentation des cas en Europe, ce virus constitue toujours une menace bien réelle", a-t-il mis en garde. La police de Londres a rappelé que "tout grand rassemblement" restait interdit, se disant prête à "répondre rapidement aux fêtes privées et raves dangereuses".

"Nous devons rester prudents", a lui aussi appelé le Premier ministre Boris Johnson, concédant que "l'augmentation des cas en Europe et les nouveaux variants qui menacent notre campagne de vaccination" pourraient arriver au Royaume-Uni d'ici à trois semaines. Le dirigeant britannique a cependant affirmé ne "voir absolument rien dans les données" scientifiques qui puisse pour l'instant le "dissuader de poursuivre sur la voie de la liberté" que constitue son plan de déconfinement.