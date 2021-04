Covid-19 : l’épidémie hors de contrôle en Inde

Parmi les pays les plus peuplés au monde avec près d’1,39 milliard d’habitants, l’Inde est frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, avec plus de 15,3 millions de cas et 181.000 morts. Depuis le début du mois de mars, une nouvelle vague impressionnante déferle sur le pays, le nombre de cas quotidiens passant d’une moyenne de 12.000 début mars à plus de 200.000 en moyenne depuis cinq jours, dont un pic ce mardi à plus de 270.000 cas en 24 heures.

Une accélération de l’épidémie notamment justifiée par l’apparition d’un nouveau variant, appelé B.1.617 et aussi surnommé "double mutant" en raison de ses deux mutations, la L452R, observée chez le variant californien, et la E484Q, détectée sur les variants brésilien et sud-africain. "C’est une souche virale qui est beaucoup plus maligne, qui fait beaucoup plus de cas dans la population, et des cas plus graves", explique à TF1 Olivier Telle, épidémiologiste pour le CNRS en Inde.