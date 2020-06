Coronavirus : l'épidémie est-elle devenue incontrôlable aux États-Unis ?

Si la question de la deuxième vague de l'épidémie se pose déjà dans de nombreux continents, la première n'est pourtant pas encore endiguée. Les États-Unis, pays déjà le plus touché de la planète, font face ces derniers jours à de nouveaux records de contaminations, et semblent encore loin de voir le bout du tunnel.

Jeudi, l'épidémie s'est encore une fois propagée de manière exponentielle, avec un nombre de nouvelles infections au plus haut. Plus de 37.000 cas ont été diagnostiqués en 24 heures. De quoi alourdir encore le pire bilan mondial : plus de 120.000 décès et près de 2,4 millions de cas détectés.

Certains États sont plus frappés que d'autres, notamment dans le sud du pays, comme la Floride, la Californie ou le Texas, qui affichent des records quotidiens dans le nombre de cas recensés. Ce dernier est d'ailleurs le seul État à réagir pour le moment, puisque le gouverneur du Texas a annoncé mettre en pause le déconfinement (voir vidéo en tête de cet article). De leur côté, New York, le New Jersey et le Connecticut ont décrété mercredi la mise en quarantaine des personnes en provenance des États où la pandémie s'accélère.