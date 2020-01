Coronavirus : l'épidémie "s'accélère", alerte le président chinois Xi Jinping

Malgré son inquiétude, Xi Jinping a estimé que son pays peut "remporter la bataille" contre le nouveau coronavirus. Dans de premières déclarations, lundi 20 janvier, il avait appelé à "enrayer" résolument l'épidémie. Ces propos avaient été suivis jeudi 23 janvier de la mise de facto en quarantaine de la ville de Wuhan, à l'épicentre de l'épidémie, et de sa région. Pas moins de 56 millions de Chinois sont depuis bouclés dans des zones dont ils n'ont pas le droit de sortir jusqu'à nouvel ordre.

L'armée a envoyé dans la zone interdite trois avions d'où ont débarqué ce vendredi soir 450 médecins militaires et autres membres du personnel médical. Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre Ebola et le Sras, une souche similaire au nouveau coronavirus, qui avait entraîné la mort de 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003. Les hôpitaux étant débordés, la construction ultra-rapide d'un deuxième site devant accueillir plus de mille lits a commencé à Wuhan. Elle doit être achevée... sous quinzaine, selon les médias publics.