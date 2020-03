Coronavirus : l'UE veut mettre fin aux vols à vide

L'heure est grave. Avec la propagation du Covid-19 et les annulations de vols en cascade, d'abord vers l'Asie et maintenant vers l'Italie, le secteur du transport aérien est en crise : "L'emballement, la psychose qui entourent cette épidémie provoquent déjà des effets désastreux. En clair? le transport aérien dévisse", s'est alarmé ce mardi le président de l'Union des aéroports français (UAF), Thomas Juin.

Et pour ne rien arranger, la règle du "use it or lose it" ("tu t’en sers ou tu le perds", ndlr), qui régit les aéroports européens, obligent les compagnies aériennes à continuer à faire voler des avions à vide, sous peine de perdre des créneaux horaires dans les aéroports. En effet, si elles ne rendent pas effectifs au moins 80% de leurs vols, elles risquent tout simplement de perdre leur place au profit de compagnies plus prolifiques.

"Une situation totalement absurde dans les circonstances actuelles", s'alarmait lundi 9 mars, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Face à l'ire des Etats européens, la Commission européenne a donc décidé de faire un geste en proposant un assouplissement temporaire de ces règles, a annoncé ce mardi sa présidente Ursula von der Leyen.