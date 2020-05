Coronavirus : l'Unicef alerte sur le risque de pénurie de vaccins dans les pays pauvres

Si les problèmes de transport persistent, un nombre croissant de pays risquent de faire face à une rupture des stocks de vaccins. Au total, vingt-six pays, qui se trouvent principalement en Afrique (République démocratique du Congo, Liberia, Somali, etc.) mais également en Asie (Corée du Nord et Birmanie, notamment), pourraient en être affectés. Or, parmi eux, cinq pays ont été confrontés l’année dernière à des épidémies de rougeole, maladie très contagieuse et mortelle, rappelle l'Unicef.

La crise sanitaire mondiale pourrait aussi décaler la production des fabricants de ces vaccins qui doivent stocker ces marchandises. Enfin, pour ne rien arranger, du fait de la baisse spectaculaire des vols commerciaux et de la faible disponibilité des vols charters, le coût du transport a explosé de façon exorbitante.