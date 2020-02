Coronavirus : colère en Chine après la mort d'un jeune médecin lanceur d'alerte

Plus de 630 morts, selon les dernières données officielles : le nouveau coronavirus ne cesse de voir son bilan s’aggraver jour après jour. Parmi ces décès, celui de Li Wenliang. Une victime un peu particulière, puisque ce médecin du Wuhan avait donné l’alerte fin décembre sur l’épidémie qui n’en était alors qu’à ses balbutiements. Il avait alors été réprimandé par la police. Une injustice, estiment aujourd’hui de nombreux Chinois qui multiplient leurs critiques envers les autorités.

"C'est un héros qui a donné l'alerte au prix de sa vie", écrit notamment un de ses confrères wuhanais sur le réseau en ligne Weibo. La mort du docteur est d’ailleurs devenue l'un des sujets les plus commentés sur Weibo, certains y partageant la chanson "Do You Hear the People Sing" de la comédie musicale "Les Misérables". Tout sauf un hasard; celle-ci est utilisée par les manifestants pro-démocratie de Hong Kong. D'autres ont partagé des dessins représentant Li Wenliang bâillonné par des barbelés. "Que tous ces fonctionnaires qui s'engraissent avec l'argent public périssent sous la neige", s'emportait un internaute, dans un commentaire promptement effacé par la censure.