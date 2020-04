Coronavirus : la (très) lente prise de conscience de Donald Trump

Au-delà du conflit avec les démocrates, c'est surtout pour sa tendance à minimiser la crise sanitaire que Donald Trump a commencé à être critiqué. "C'est une grippe saisonnière, c'est comme une grippe saisonnière", déclarait-il le 27 février depuis la salle de presse. Et le 7 mars, lorsqu'un reporter lui a demandé s'il s'inquiétait de la propagation de l'épidémie, le président américain a répondu par la négative : "Pas du tout. On a fait du super boulot." Autre exemple : quand le locataire de la Maison Blanche a laissé entendre début mars qu'un vaccin serait disponible d'ici "trois à quatre mois", l'expert présent devant la presse à ses côtés - le Dr Anthony Fauci, expert mondialement reconnu des maladies infectieuses - a aussitôt freiné les ardeurs présidentielles : "On n'aura pas un vaccin, on commencera les tests sur un vaccin". Et d'ajouter : "Comme je vous l'ai dit M. le président, il faudra un an à un an et demi" avant de distribuer un vaccin efficace et sûr.

Malgré le recadrage de l'expert, le chef de l'Etat – qui répète à qui veut l'entendre qu'il s'agit d'un "virus chinois" - enfonce le clou, quelques jours plus tard. Le 23 mars, évoquant la désormais célèbre hydroxychloroquine sur laquelle planchent des laboratoires américains pour tenter de trouver un vaccin, Donald Trump en est convaincu : ce traitement pourrait être "un don du ciel" capable de "changer la donne". En attendant le verdict des médecins, la substance fait un drame : un homme est décédé le 25 mars après avoir ingéré du phosphate de chloroquine. Cet habitant de l'Arizona avait entendu Donald Trump et a ingurgité une dose trop importante de produit d'entretien d'aquarium qui lui a été fatale.