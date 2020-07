Covid-19 : le nombre de contaminations flambe, le continent américain en première ligne

"Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas dépasse les 160.000 par jour", a déclaré mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les sept jours précédents, plus de 150.000 contaminations quotidiennes avaient été dénombrées, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Et "60% de tous les cas de Covid-19 recensés jusqu'à présent ont été signalés au cours du mois dernier", a-t-il souligné.

La contagion du coronavirus atteint des niveaux records dans le monde, particulièrement sur le continent américain, où le nombre des cas et celui des décès continue d'exploser, États-Unis et Brésil en tête. Les sept jours écoulés ont été la pire semaine en terme d'infections depuis que la pandémie de Covid-19 est partie de Chine fin 2019, selon le bilan de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Épicentre actuel de l'épidémie, le continent américain recense environ 2,7 millions de personnes infectées sur un total d'environ 10,6 millions dans le monde, et les chiffres continuent d'exploser. Première puissance mondiale et pays le plus contaminé et le plus endeuillé de la planète (plus de 128.000 décès), les États-Unis ont atteint mercredi un niveau record avec plus de 50.000 nouvelles contaminations en 24 heures.

Par ailleurs, une étude publiée mercredi indique que la pandémie a causé au moins 18% de morts de plus qu'une année normale aux États-Unis, et jusqu'à trois fois plus à New York, très durement touchée. Le pays aborde un week-end sensible, avec samedi la fête nationale du 4 juillet (traditionnelle occasion de réunions familiales et rassemblements) sous restrictions renouvelées ou pause dans le déconfinement, notamment en Californie (Ouest). Dans cet État de 40 millions d'habitants, longtemps modèle de prévention, la flambée est particulièrement intense.

Les comtés à risque ont été invités à renoncer aux traditionnels feux d'artifice, et les plages de la région de Los Angeles seront fermées tout le week-end. Ce sera le cas également pour certaines en Floride (Sud-Est). Dans une partie de la Californie, salles de restaurant, bars, cinémas et musées seront, quant à eux, fermés pendant "au moins trois semaines".