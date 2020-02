Coronavirus : le pangolin, l'animal qui aurait transmis le virus à l'homme

En revanche, l'animal étant la source du coronavirus serait bel et bien la chauve-souris, comme annoncé très tôt au début de l'épidémie . Elle serait ce fameux animal qui héberge un virus sans être malade et pouvant le transmettre à d'autres espèces, aussi appelé "réservoir". Selon une récente étude, les génomes de ce virus et de ceux qui circulent chez cet animal seraient identiques à 96%. Mais le virus de chauve-souris n'étant pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains, il est sans doute passé par une autre espèce pour s'adapter à l'homme, appelée "hôte intermédiaire".

Or, après avoir testé plus de 1 000 échantillons provenant d'animaux sauvages, les scientifiques chinois ont, selon l'agence Chine nouvelle, déterminé que les génomes de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à 99% identiques à ceux trouvés sur des patients atteints du coronavirus. Ce dernier est apparu à la fin du mois de décembre dans un marché de Wuhan, où de nombreux animaux, dont des mammifères sauvages, étaient vendus pour être mangés. L'hypothèse d'un serpent, un temps avancée, a vite été balayée.

Selon l'ONG WildAid, chaque année, près de 100 000 pangolins sont victimes en Asie et en Afrique d'un trafic illégal qui en fait l'espèce la plus braconnée au monde. Leur chair délicate est très prisée des gourmets chinois et vietnamiens, tout comme le sont leurs écailles, leurs os et leurs organes de la médecine traditionnelle asiatique.