Coronavirus : "le plus grand défi depuis la Seconde guerre mondiale", estime Angela Merkel

Rare sont ses allocutions à la télévision. La lutte contre le nouveau coronavirus constitue "le plus grand défi" qu'ait connu l'Allemagne depuis la Deuxième guerre mondiale, a estimé mercredi Angela Merkel. "Depuis la Réunification allemande, non, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de défi pour notre pays qui dépende autant de notre solidarité commune", a déclaré la chancelière dans un discours à la Nation retransmis à la télévision.

"Dans une démocratie, elles ne devraient jamais être décidées à la légère et seulement de façon provisoire. Mais elles sont en ce moment indispensables pour sauver des vies", a fait valoir la dirigeante. L'Allemagne a notamment mis en place des contrôles très stricts à ses frontières terrestre avec la France, l'Autriche, le Luxembourg, le Danemark et la Suisse, n'autorisant que le passage des poids lourds pour l'approvisionnement et des travailleurs transfrontaliers.

La chancelière a rappelé les mesures imposées en Allemagne et en Europe, où la libre-circulation est interrompue pour endiguer la pandémie. "Pour quelqu'un comme moi pour qui la liberté de voyager et de circulation a été un droit durement acquis, de telles restrictions ne peuvent être justifiées que par une nécessité absolue", a expliqué Angela Merkel, qui a grandi

La chancelière allemande a lancé "un appel" au respect des règles de distanciation en Allemagne, où le confinement n'a pas été jusqu'à présent décidé, contrairement à des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne. "Plus de poignées de main, se laver les mains soigneusement et à au moins un mètre et demi de la personne suivante et, si possible, pratiquement aucun contact avec les personnes très âgées, car elles sont particulièrement exposées", a énuméré Angela Merkel. "Ce n'est pas sans raison que les experts disent que grands-parents et petits-enfants ne devraient pas se réunir en ce moment", a-t-elle enchaîné, appelant à "skyper", à utiliser les "appels téléphoniques, courriels et peut-être écrire à nouveau des lettres".

Enfin, Angela Merkel a dénoncé les achats massifs de certaines denrées dans les supermarchés. "Le stockage a un sens (...) Mais avec modération. Accumuler comme s'il n'y allait bientôt plus rien avoir est inutile et manque complètement de solidarité", a-t-elle fait valoir. L'épidémie a fait entre 12 et 16 morts en Allemagne jusqu'ici selon les comptages différents de l'institut Robert Koch et des Etats régionaux.