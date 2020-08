La région de Bruxelles oblige au port du masque sur tout son territoire

"Ce mercredi 12 août 2020, le taux d’incidence sur le territoire bruxellois a atteint la moyenne des 50 cas de contamination au Covid-19 par 100.000 habitants sur les 7 derniers jours", est-il expliqué. "Le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est donc désormais obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale", ajoute le gouvernement régional.

L'obligation ne concerne pas à ce stade les provinces des deux autres régions de Belgique, la Flandre néerlandophone (nord) et la Wallonie francophone (sud).