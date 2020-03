Coronavirus : le saxophoniste Manu Dibango testé positif et hospitalisé

Manu Dibango, saxophoniste et légende de l'afro-jazz, a été hospitalisé pour cause de coronavirus et "se repose et récupère dans la sérénité", peut-on lire sur sa page Facebook officielle.

Le message présent sur le réseau social informe sobrement d'"une récente hospitalisation due au Covid-19" de cette légende de la musique africaine, née au Cameroun il y a 86 ans. Le musicien, toujours selon ce document, "se réjouit d'avance de retrouver prochainement" son public.