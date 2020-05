Le vison peut-il transmettre le Covid-19 à l'homme ? "Probable", estiment les autorités néerlandaises

Quels animaux, jusqu'alors, ont été contaminés, avec certitude, au Covid-19 ? "Les espèces contaminées par l'homme sont des chiens à Hong-Kong, puis des chats, des tigres et des lions à New-York, et récemment des visons aux Pays-Bas. Dans les essais de transmission expérimentale, on a montré que les porcs et les volailles étaient résistants au virus", a répondu Jeanne Brugère-Picoux, vétérinaire et membre de l'Académie de Médecine, interrogée le 20 mai par France Inter. Elle précise qu'une incertitude demeure pour le lapin. Surtout, elle pointe que le furet, animal typique de laboratoire, est l'espèce la plus sensible.