Coronavirus : en Chine, des barrages sauvages pour bloquer les habitants suspects

La psychose est totale. Depuis l'apparition du coronavirus fin décembre à Wuhan, au centre de la Chine, les mesures d'isolement s'intensifient dans le pays, alors que 9890 cas ont été recensés, pour 213 décès. Ainsi, de nombreux villages et quartiers se barricadent derrière des barrages improvisés et des murs de briques construits à la hâte, et ce même à plus de 800 kilomètres de l'épicentre de l'épidémie, où des bannières indiquent un message très clair : "Aucun étranger autorisé".