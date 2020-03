Coronavirus : les économies souffrent, les Bourses dégringolent

La Bourse de Hong Kong a clôturé sur un plongeon de plus de 5%, à l'unisson des grandes places asiatiques, dans des marchés affolés par l'accélération de l'épidémie et le décrochage des prix du pétrole. En Europe, la Bourse de Londres s'est effondrée de plus de 6% à l'ouverture et celle de Francfort 6,68%. Milan, située dans la région d'Italie la plus frappée et où des mesures drastiques de confinement ont été prises, a dévissé de presque 10%, après d'autres séances de lourdes pertes.

Face à ces effondrements, la Banque centrale européenne pourrait déployer jeudi un éventail de mesures de soutien dans la zone euro, inédites pour certaines.